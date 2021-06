AGGRESSIONE AI DANNI DI UN RAGAZZO, SCATTA IL DASPO “WILLY “ PER DUE FRATELLI PESCARESI

Al termine di un’approfondita attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pescara, il Questore Luigi LIGUORI ha disposto la misura del DASPO “Willy”, nei confronti di due giovani pescaresi, protagonisti qualche giorno prima della violenta aggressione, ai danni di un ragazzo, nei pressi di uno stabilimento balneare del lungomare di Pescara.

La misura di prevenzione è stata adottata non solo nei confronti dell’autore materiale della aggressione, denunciato all’A,G., ma anche nei confronti del fratello presente ai fatti in quanto, come prevede la legge, (art. 13 bis del D.L. 14/2017 convertito nella legge n.48/2017) era già stato denunciato all’A.G., negli ultimi tre anni, precisamente nel 2020, per due analoghi episodi avvenuti sempre in prossimità di altrettanti esercizi pubblici.

Il provvedimento del Questore vieta ai due giovani, per un anno, dalle ore 22 alle ore 4 di ogni venerdì, sabato e domenica, di accedere sia negli esercizi pubblici teatro dei fatti, sia comunque, in tutti gli stabilimenti balneari e locali pubblici insistenti sul Lungomare Matteotti, Lungomare Colombo e Lungomare Papa Giovanni XXIII, nel tratto di Riviera Sud compreso tra Piazza Primo Maggio e Piazza Le Laudi, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.

La violazione dei divieti e delle prescrizioni stabilite con il provvedimento del Questore è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8000 a 20.000 euro.