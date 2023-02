Aggressione Liceo Firenze, Fina: “Presidente Regione Abruzzo Marsilio legittima lo squadrismo”

“Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio legittima lo squadrismo affermando che l’aggressione da parte di militanti neofascisti ai danni di alcuni studenti del Liceo Michelangiolo di Firenze è da considerarsi come ‘legittima difesa’, come riporta la testata AbruzzoLive”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.



Fina prosegue: “Ognuno può guardare il video, che evidentemente non ha scandalizzato il Governo essendo questo rimasto in silenzio, e giudicare se si tratta di legittima difesa. Questa destra che strizza l’occhio ai movimenti neofascisti ed alla loro violenza è una vergogna assoluta per la storia del nostro Paese”.