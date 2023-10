AGRICOLTURA, OPPOSIZIONE CHIEDE UN CONSIGLIO REGIONALE STRAORDINARIO: “LA GIUNTA È IMMOBILE QUI SERVONO AZIONI URGENTI E DIRETTE. ECCO LE NOSTRE PROPOSTE”

Il consigliere regionale PD Dino Pepe, a margine della conferenza stampa indetta dalla opposizione sullo stato dell’agricoltura regionale, ha commentato così la richiesta di un Consiglio straordinario: “Dopo il maltempo di maggio e giugno ci sono stati gravi ripercussioni su tutto il settore agricolo, in maniera particolare sul settore vitivinicolo, dove si registra un calo del 60-70% delle produzioni 2023, con un danno economico di oltre sessanta milioni di euro. Poi c’è tutto il comparto del Fucino con i prodotti orticoli che hanno subito perdite importanti che si aggirano intorno al 50% della produzione, Davvero un danno enorme per tutto il settore agricolo regionale. Abbiamo chiesto più volte, insieme alle organizzazioni sindacali, di intervenire. Nessuna risposta è arrivata ad oggi. Per questo abbiamo chiesto un Consiglio regionale straordinario dove si parli solo dello stato dell’agricoltura regionale, dei problemi che l’affliggono e delle possibili soluzioni”.