AIELLI. 100 PARTIVANO PER L’AMERICA SENZA PIU’ FARE RITORNO: LA STORIA EMOZIONANTE DI ELISA E LORENZO

Lorenzo Polla e Elisabetta Polla, marito e moglie di Aielli che come tanti italiani 100 anni fa lasciarono l’Italia, la marsica, e il loro paese Aielli per trovare una vita migliore oltre oceano in America. Una coppia che con la “valigia di cartone”, simbolo dei nostri connazionali andati all’estero, si sono imbarcati a Napoli, pieni di speranze e sicuramente di tanta paura per un futuro ancora tutto da costruire.

Arrivati negli Stati Uniti si sono stabiliti ad Auburn, NY, dove trovarono altri aiellesi, lì con tanta determinazione e capacità hanno comprato casa, aperto un negozio, piantato alberi e avuto dei bambini.

La loro è stata una bella vita, creata con sacrificio, onestà e fondata sui valori forti valori.

Lorenzo ed Elisabetta non sono mai più tornati ad Aielli, ma il ricordo del loro paese è rimasto sempre indelebile nei loro pensieri e nel loro cuore.