AIELLI. ANNA ED IL SUO PICCOLO AIUTANTE PRODUCONO E REGALANO MASCHERINE

Cuce a macchina mascherine in cotone e le regala ai suoi concittadini. Protagonista di questa azione di solidarietà è Anna Mancini, un’artigiana di Aielli che ha messo a disposizione della sua comunità le sue doti manifatturiere.

Mancini sta utilizzando il cotone un materiale fresco che può essere anche lavato inoltre sta producendo mascherine di diversi colori, un fatto che sta piacendo molto soprattutto ai bambini.

Un gesto di solidarietà come tanti se ne stanno registrando in tutta Italia, persone normali che in un momento di emergenza come questo si sono messi a disposizione della collettività, un altro esempio di una Nazione che sa reagire a qualunque avversità.