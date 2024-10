Aielli. Antonio Palangio, 58enne di Frosolone, Molise, 5000km in sella alla sua bicicletta fino a Capo Nord

Antonio Palangio, 58enne di Frosolone, Molise, lo scorso 27 luglio è partito dal suo paese per affrontare un viaggio di 48 giorni e 5000km, in sella alla sua bicicletta, che lo ha condotto fino a Capo Nord, dove è giunto il 12 settembre.

Un’impresa nata come sfida personale, divenuta un esempio di forza e coraggio per tutti coloro che hanno seguito il ciclista molisano.

Ad Aielli, in particolare, Antonio ha avuto molti sostenitori, ed è per questo che, in questi giorni, si trova nel paese marsicano, dove è stato accolto dal Sindaco Enzo Di Natale e da parecchi amici.

Domani, venerdì 4 ottobre, si svolgerà una cena in onore di Palangio. Parte del ricavato verrà a lui donata per sostenere le spese del viaggio.

Il Sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, si è espresso in merito: “Antonio è un amico che, con la sua impresa, ha ispirato tutta la nostra comunità. Siamo felici del suo successo e orgogliosi di averlo sostenuto”.