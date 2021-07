AIELLI. APERTO IL NUOVO CENTRO ANFFAS, LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO DI NATALE

AIELLI. APERTO IL NUOVO CENTRO DIURNO GESTITO DALLA ONLUS ANFFAS, DI NATALE: SIAMO ORGOGLIOSI DI AVER CONTRIBUITO AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO RISULTATO

Da questa mattina è ufficialmente aperto il nuovo centro diurno gestito dalla Onlus Anffas. La struttura nasce all’interno di un ex scuola abbandonata diventata, da oggi, un luogo di aggregazione per ragazzi disabili.

Ennesima importante iniziativa dell’Amministrazione a guida Enzo Di Natale, da sempre vicina alle fasce della popolazione che necessitano di maggiori tutele e attenzioni.

“Il Comune di Aielli, ancora una volta, si schiera in prima linea affinché le famiglie marsicane con casi di disabilità nel proprio interno non siano abbandonate a se stesse, ma vengano sostenute e tutelate in ogni modo”, ha spiegato il Sindaco Di Natale.

“L’ amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare è orgogliosa di aver contribuito a rendere più semplice la vita di persone sfortunate e di aver aumentato la qualità delle loro giornate.

Abbiamo investito molto su questo progetto, utilizzando solo risorse interne.

Grazie alla Presidente Domenica Di Salvatore e alla coordinatrice Mirella Barbieri per aver incrociato le nostre strade.

Aspettiamo tempi migliori per organizzare l’inaugurazione che la struttura merita”.