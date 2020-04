In arrivo ad Aielli 100 mascherine colorate per i bambini

International Company Services S.r.l. ICS Divise di Giovanni Del Fiacco ha avuto modo di conoscere e apprezzare Aielli per le attività culturali svolte in questi ultimi anni. Pertanto nella mattinata di oggi ci ha fatto pervenire, tramite l’Associazione culturale Libert’aria, 100 mascherine per i bambini residenti nel nostro comune.

Provvederemo presto a distribuirle nelle vostre case.