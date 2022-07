Lo apprendiamo dal post del Sindaco Di Natale che scrive:

Yaryna è una delle bimbe ucraine che sono ospiti nel nostro centro da ormai quattro mesi.

Purtroppo non è al centro e non si hanno notizie da un po’di ore

Sicuramente si è allontanata volontariamente ma non è ancora tornata al centro.

Faccio appello a tutti gli aiellesi e non: se avete notizie o l’avete vista contattate il sottoscritto o il parroco Don Luigi o le forze dell’ordine.