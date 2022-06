AIELLI. BORGO UNIVERSO PRESENTATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Si è svolta oggi mercoledì 22 Giugno la Conferenza stampa di presentazione della 6° edizione del festival Borgo Universo presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Montecitorio.

Hanno partecipato Enzo Di Natale sindaco di Aielli (AQ) insieme alla S.E. Ambasciatrice Palestinese Abrer M.B. Odeh., Resp. Cultura per Ambasciata Palestina Odeh Amarneh e M.Mazzulli curatrice del Simposio di Scultura.

Quella presentata è un’edizione unica e con tantissime novità rispetto agli anni passati.

Borgo Universo 2022 amplia la proposta artistica e ad affiancare la street art con 3 nuovi murales nasce un Simposio di scultura che si svolgerà dal 23 luglio al 4 agosto, durante il quale, con il patrocinio delle Accademie di Belle Arti di Brera, Carrara e Firenze, 8 scultori e scultrici lavoreranno il marmo, realizzando sculture che arricchiranno il museo a cielo aperto.

Durante il periodo del Festival verranno proposti molti contenuti musicali, spettacoli teatrali, laboratori e sarà possibile partecipare alle attività della Torre delle Stelle. Inoltre, dal 29 al 31 luglio 2022, in collaborazione con l’ambasciata palestinese in Italia e l’Università di Betlemme, si

organizza Borgo Universo for Palestina, festival di integrazione dei popoli.

Insomma l’arte di Aielli diventa esempio internazionale di rigenerazione di un territorio e veicolo di cambiamento e rinnovamento per l’intera Marsica. La nostra storia, la nostra esperienza è arrivata oggi nella capitale diffondendosi sempre di più su tutto il territorio nazionale e non solo. Un altro nuovo passo importante per noi e per il nostro Abruzzo.