AIELLI. CONCORSO INTERNAZIONALE BIOLMIEL 2019 4 MEDAGLIE D’ORO PER L’APICOLTORE MONTAGLIANI

Fabio Montagliani, apicoltore di Aielli anche quest’anno premiato al concorso internazionale riservato ad aziende certificate biologiche Biolmiel.

L’apicoltore di Aielli continua a collezionare successi per il suo prodotto di qualità, come avvenuto già negli anni passati Montagliani si è imposto tra le numerose le aziende partecipanti, con ben 233 campioni provenienti da varie nazionalità tra le quali: Italia, Grecia, Spagna, Slovenia, Croazia, Portogallo e Serbia. Montragliani ha conquistato la medaglia GOLD :TRE tipologie di MIELE MILLEFIORI DI MONTAGNA e UN MIELE DI SANTOREGGIA, tipici del nostro territorio.

“Questa è la soddisfazione che ci ripaga dei sacrifici e dell’ impegno che ci mettiamo ogni giorno per cercare di offrire un prodotto sempre di alta qualità ai nostri clienti”, ha scritto Fabio Montagliani in un post di ringraziamento, “Grazie alle nostre API”.