AIELLI, CORSI DI INGLESE E MUSICA PER I BIMBI DELL’INFANZIA

Proseguono le buone prassi amministrative per la Scuola.

Anche per l’ anno scolastico in corso i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia potranno frequentare i corsi di Inglese e Musica patrocinati dal Comune.

“L’ obiettivo di portare la Scuola dell’Infanzia a livelli di eccellenza, che ci siamo posti cinque anni fa è stato centrato in pieno” commenta l’ Assessore alla Cultura Valeria Mancini.



“Il corso di Inglese in età prescolare ha portato i bimbi ad acquisire familiarità con la lingua ed affrontare con basi solide il percorso nella Scuola Primaria, superfluo sottolineare i benefici del corso di Musica e Movimento per la psicomotricità dei nostri piccoli cittadini”.

Nel passato, conclude Valeria Mancini che ha donato la propria indennità di carica all’acquisto del materiale didattico per la Scuola, i corsi erano fruibili solo a pagamento con evidenti disparità. La scelta di concederli a titolo gratuito come anche la devoluzione della mia indennità di carica garantiscono pari opportunità a tutti i piccoli alunni a prescindere dalla condizione economica in cui versa la famiglia.