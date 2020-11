AIELLI. DA OGGI ATTIVO ANCHE IL SERVIZIO DRIVE IN PER I TAMPONI

Continua senza sosta l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Aielli guidata dal Sindaco Enzo Di Natale nell’affrontare l’emergenza Covid.

Dopo aver iniziato con i tamponi rapidi gratuiti nel territorio comunale, ad oggi ne sono stati effettuati oltre 300, il Sindaco Enzo Di Natale ha attivato anche il servizio Drive In nel proprio comune.

“ Il Covid 19 è un virus che si sta propagando con estrema velocità”, ha spiegato il primo cittadino Di Natale, “ la Asl come abbiamo avuto modo di constatare è in piena emergenza, in tantissimi si stanno recando nelle strutture preposte per potersi fare i tamponi, come comune abbiamo voluto quindi attivare tali servizi per garantire una maggiore sicurezza ai nostri concittadini e dare la possibilità di effettuarli in totale sicurezza e celerità”.