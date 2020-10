AIELLI. DI NATALE: “AL VIA L’UTILIZZO DI TAMPONI RAPIDI”

AIELLI. IL SINDACO DI NATALE DA IL VIA ALL’UTILIZZO DEI TAMPONI RAPIDI

Il primo Cittadino di Aielli, Enzo Di Natale, ha dato il via all’utilizzo dei tamponi rapidi nel suo comune.

“Ho appena saputo di un altro caso di positività che interessa il nostro comune”, ha spiegato Di Natale. “Chi dovrebbe tracciare i contatti diretti e scovare gli eventuali positivi è in estrema difficoltà. Per questo motivo ho deciso, qualche giorno fa, di iniziare ad utilizzare anche i nostri tamponi rapidi. Ora chiedo a tutti la massima collaborazione possibile. Se avete sintomi riconducibili al covid-19, se avete avuto un contatto stretto con una persona risultata positiva, contattate uno qualsiasi degli amministratori. Vi raccomando di utilizzare tutto il buon senso disponibile e la massima prudenza. Sono tra i pochi strumenti che abbiamo a disposizione per vincere questa partita”.

Il Sindaco Di Natale, mette quindi in evidenza come le Asl nonostante lo sforzo che stanno mettendo non riesce a far fronte alle richieste. “Colgo l’occasione per ringraziare quanti, operatori sanitari e non solo si stanno adoperando senza risparmiarsi nell’affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando la nostra zona”, prosegue il primo cittadino “ per tale motivo invito tutti a rispettare le norme di comportamento previste per l’emergenza Covid, confido in voi”.