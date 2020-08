AIELLI E CERCHIO – DIETA SANA, RIUSO E PLASTICFREE

I Comuni donano le lunch box riutilizzabili ai bimbi della Scuola.

“Quest’anno era necessario uno sforzo ulteriore per i servizi scolastici già seguiti con attenzione maniacale!

Ho deciso di acquistare queste “scatole portapranzo” che risolveranno tutte le criticità connesse alla refezione scolastica perché:

1 – sono sterilizzabili ad ogni uso e più pratiche del vassoio pellicolato.

2 – permettono di servire il pasto caldo, appena cucinato nel nostro punto cottura e in tempi brevissimi assicurandone qualità e gusto e garantendo una dieta sana a bambini di così tenera età.

3 – saranno maneggiate sempre e soltanto dallo stesso operatore mensa nel rispetto di tutte le disposizioni anticovid, limitando ad un solo soggetto il contatto con il cibo.

4 – elimineranno l’uso massiccio di plastica monouso e pellicola derivante dal monoporzione.

Ogni alunno della Scuola riceverà la sua lunch box.

Sarà cura degli operatori mensa sterilizzarle ad ogni utilizzo.

I maggiori costi derivanti da tutte le premure adottate per il servizio mensa saranno a carico dell’ente e il prezzo del buono pasto resterà invariato senza gravare sui bilanci familiari già messi a dura prova.

Dieta sana, riuso e plasticfree saranno protagonisti di questo progetto” concludono

gli Assessori alla Scuola di Aielli Valeria Mancini e di Cerchio Cesidio D’Amore.