AIELLI. ECCELLENZE D’ITALIA, LA CAMICERIA CORDONE UN BRAND DI QUALITA’ SEMPRE PIÙ APPREZZATO IN ITALIA E ALL’ESTERO

Le eccellenze italiane sono molte, tutte apprezzate nel mondo, simboli di qualità e professionalità che gli addetti ai lavori sanno impartire alle proprie produzioni.

Tra queste c’è l’azienda Cordone di Aielli, marchio storico della sartoria locale che ha saputo farsi spazio nel panorama tanto nazionale che internazionale, arrivando a presentare i propri prodotti in eventi importanti, l’ultimo in ordine di tempo Pitti Uomo a Firenze.

Fondata nel 1956 da Luigi Cordone si è subito distinta per la creazione di capi unici e personalizzati realizzati a mano.

Oggi l’azienda Cordone è diretta da Luigi la sorella Virginia nipoti del fondatore che si sono saputi imporre anche in campo internazionale, tanto da aver uno showroom a Shaoxing in Cina, a Milano e a New York.