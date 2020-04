AIELLI. IL FUTURO RIPARTE DALLE STELLE, DIRETTA FACEBOOK DALLA TORRE

IL FUTURO RIPARTE DALLE STELLE

Non vorremmo sembrare esagerati, né tanto meno irriverenti in questo periodo difficile per molti, ma il nostro è semplicemente un augurio, un’esortazione a riprendere il cammino quando questo arresto forzato allenterà le proprie maglie.

Siamo convinti che le offerte culturali, con tutto il loro contorno, possano giocare un ruolo fondamentale nella ripresa, seppure a piccoli passi, sia economica, sia umana. Soprattutto umana!

E allora eccoci nuovamente a proporvi una diretta in attesa che possiate venire, presto, a godere di persona delle meraviglie dell’Universo e della natura più vicina, quella che troverete qui ad Aielli ad aspettarvi!

Noi ci siamo! La Torre delle Stelle c’è e nel suo piccolo continuerà a fare da ponte tra voi e le Stelle.

Sabato 2 maggio vi porteremo sulla Luna, vi racconteremo storie, passeggeremo nei crateri e coglieremo l’occasione per ricordare tanti personaggi illustri ai quali sono stati dedicati molti particolari morfologici del nostro satellite.

Tenetevi liberi sabato 2 maggio! Poi non dite che non vi avevamo avvertiti!