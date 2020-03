AIELLI. IL GRUPPO ALPINI ADERISCE ALLA RACCOLTA FONDI PER 6 VENTILATORI

” INSIEME SI PUO’ “

Il Gruppo Alpini Aielli ha aderito alla raccolta fondi lanciata dalla Sezione Abruzzi denominata ” insieme si può” per l’acquisto di 6 Ventilatori Polmonari Plessovolumetri da donare alle ASL Abruzzesi, per aumentare i posti di terapia intensiva per le eventuali esigenze che si dovessero verificare.

Il Gruppo Alpini Aielli come gia in altre occasioni, ha voluto fare la propria piccola parte donando 500 €, sperando che tanti piccoli gesti servano a raggiungere un grande risultato che aiuti a salvare vite umane.

Gruppo alpini Aielli