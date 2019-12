AIELLI. IL MURALE DELL’ARCO TRA I 50 PIU’ BELLI DEL MONDO

Il Murale di Aielli è entrato nella classifica dei 55 più belli al mondo secondo Widewalls, la galleria d’arte on-line che si occupa d’arte moderna e contemporanea.

Un riconoscimento importante che va di fatto a premiare un’idea tanto originale quanto innovativa avuta e voluta dal Sindaco Enzo Di Natale.

L’opera in questione è dell’artista Okuda San Miguel, realizzata nella scorsa edizione del festival Borgo Universo.

Motivi geometrici colorati con i quali l’artista spagnolo, realizzatore di opere in diversi Paesi come: Stati Uniti al Giappone, passando per Ucraina, India e Sud America ha lasciato la sua impronta anche ad Aielli.

“Festeggeremo questo importante riconoscimento, con un tour dei murales domenica 5 gennaio”, ha spiegato il Primo Cittadino Enzo Di Natale. “ Si partirà alle 14 con una visita alla Torre delle Stelle e proseguiremo il pomeriggio anche con eventi dedicati ai più piccoli tra questi l’arrivo della befana in piazza”.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure contattare il 3388615755.