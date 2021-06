AIELLI. IL SINDACO DI NATALE ED IL MINISTRO FRANCESCHINI INAUGURANO LA DIVINA COMMEDIA

IL MINISTRO DARIO FRANCESCHINI INAUGURA AD AIELLI IL MURALES DI DANTE ALIGHIERI

Giornata storica ad AIELLI, dove il Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini ha inaugurato il murales dedicato a Dante Alighieri. A fare gli onori di casa il Sindaco Enzo Di Natale, al quale va riconosciuta l’idea rivelatasi vincente, di riqualificare il suo Comune attraverso la Street Art, iniziativa ripresa anche da altre Municipalità. Il numero uno del Dicastero dei Beni Culturali, ha evidenziato come Aielli, è in modello da seguire “Qui”, ha esordito il ministro, ” Si è raccontato l’Italia sui murales con la Costituzione, Fontamara ed oggi Dante”. Soddisfatto il promotore ed ideatore di questo Miracolo sociale, il Sindaco Enzo Di Natale che in pochi anni è riuscito, nonostante le poche risorse economiche non solo a rilanciare il suo comune, ma farlo diventare un punto di riferimento ed un attrazione per il turismo nazionale. Molte le autorità presenti, tra queste Gianni Letta ed esponenti della Regione.