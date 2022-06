AIELLI. IN PENSIONE IL DOTTOR ANGELO DI PIETRO, IL RINGRAZIAMENTO VIA SOCIAL DEI PAZIENTI

Una vita per gli altri, il medico di famiglia che oltre ad avere una funzione sanitaria, diventa un amico, la persona a cui ricorrere nei momenti di difficoltà è quello che il dottor Angelo Di Pietro ha rappresentato per molti anni per i suoi pazienti.

Assistiti ai quali il medico si è rivolto oggi con un post sulla sua pagina FB per informarli del suo pensionamento:

“Cari pazienti, concittadini, amici, come molti di voi già sanno, dal 30 giugno termina il mio rapporto di convenzione con la ASL per raggiunta età pensionabile. Pertanto Vi invito a scegliere un altro medico di famiglia. Vi ringrazio per la fiducia e l’affetto che mi avete dimostrato in tutti questi anni trascorsi insieme e vi auguro di cuore un futuro sereno. Buona vita a tutti. dott. Angelo Di Pietro”.

Un messaggio che ha immediatamente scatenato la reazione dei suoi assistiti i quali, tutti, con enorme riconoscenza hanno augurato al professionista tanti auguri e ringraziato per quanto fatto per loro.

Tanti auguri al Dottor Di Pietro anche da parte della Redazione del Faro24.