AIELLI. JUNK CHALLENGE A SCUOLA CON I RAGAZZI

Lunedì 10 febbraio il Comune di Aielli in collaborazione con ACIAM ha organizzato una lezione frontale con gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sul tema della raccolta differenziata partita ufficialmente il 3 febbraio.

Valeria Mancini, Assessore alla Scuola e ideatrice del progetto in collaborazione con i ragazzi del servizio civile precisa:

al termine della lezione frontale che tratterà temi cruciali come end of waste, economia circolare e plastic free, i ragazzi si trasferiranno presso la palestra comunale e si cimenteranno in una Junk Challenge a squadre, un gioco di simulazione dello smaltimento di una serie di rifiuti nel minor tempo possibile.

Ciò permetterà di comprendere la necessità di un corretto conferimento dei rifiuti divertendosi e coinvolgendo materialmente i ragazzi.

Sarà anche l’occasione per presentare l’app “Junker”che permette di individuare con una semplice foto del codice a barre lo smaltimento dei rifiuti e che il Comune di Aielli ha adottato per aiutare in maniera innovativa i cittadini.