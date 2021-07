AIELLI. LA SCOMMESSA SULLA CULTURA È VINCENTE, ECCO LE MASCHERE DI ARGILLA IN UN ANGOLO DI PARADISO

Continuano a nascere opere ad Aielli, oggi è stata la volta delle maschere di ARGILLA create da Angelica Mazzulli artista Aielli.

Queste le parole del Sindaco Enzo Di Natale

La collaborazione fra Angie Mazzulli e il comune di Aielli va avanti ormai da tanti anni.

È una ragazza piena di energia e di talento.

Autrice di due murales, del coordinamento tecnico della costituzione italiana, oggi, in assoluta autonomia (con il solo aiuto dei ragazzi del servizio civile che le hanno dato una mano in fase di installazione), ha regalato al Paese e a al suo Rio questa bellissima opera.

Maschere di argilla del Monte Etra nascoste in un angolo di paradiso.

Arte chiama arte.

Bellezza chiama bellezza.