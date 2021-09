AIELLI. LANTERNE VOLATE IN CIELO PER I 25 ANNI DI SARA SFORZA

Un evento organizzato dagli amici di Sara Sforza che avrebbe compiuto 25 anni il 18 settembre. Sono state lanciate le lanterne in cielo per ricordare la giovane ragazza la cui vita è stata spezzata in un giorno freddo di gennaio 2020.