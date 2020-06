AIELLI. MARYNDA SCEGLIE BORGO UNIVERSO PER I SUOI SHOOTING DI MODA

Borgo Universo diventa location della moda. L’azienda Marynda, lo ha scelto infatti come luogo per una realizzare sessioni fotografiche di moda.

Insomma Aielli sempre più al centro dell’attenzione mediatica ed ora anche della moda, il paese marsicano ha saputo trasformarsi in questi ultimi anni in meta ambita da molti turisti.

La cittadina ha saputo catturare l’attenzione grazie a iniziative di spessore come appunto Borgo Universo, che ricordiamo candidato come luogo del cuore FAI, la Torre delle Stelle per l’astronomia, il territorio, oggetto anche di una delle puntate di Linea Verde sulla Rai, insomma una realtà cresciuta grazie all’impegno di chi ha creduto nelle sue potenzialità.

Soddisfazione è stata espressa dal fautore di tutto questo, il Sindaco Enzo Di Natale, che insieme alla sua amministrazione ha puntato fin dal primo giorno del suo mandato al rilancio e promozione di Aielli, cosa che a quanto pare gli è riuscita perfettamente.