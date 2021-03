AIELLI. NUOVO INCENDIO LE FIAMME LAMBISCONO IL BOSCO, PROVVIDENZIALE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI VOLONTARI, IL SINDACO DI NATALE: A MARZO CONTIAMO GIA’ 2 INCENDI

A marzo certamente non può parlarsi di autocombustione, a marzo non è accettabile che si verifichino due incendi. Sicuramente è quello che hanno pensato in molti oggi nel vedere le fiamme in un’area verde del territorio comune di Aielli, fuoco che per poco non ha bruciato il bosco, devastando una riserva naturale che ci invidiano in molti.

Anche questa volta, il peggio si è evitato grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco di Avezzano e dei volontari di Aielli.

“ A marzo contiamo già 2 interventi dei vigili del fuoco”, ha scritto il Sindaco Enzo Di Natale sulla sua pagina Facebook. “ Questa volta per poco non sono andati bruciati i boschi delle ‘Surienti’. Evitato il peggio grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Avezzano e a quello di un po’ di volontari aiellesi che hanno frenato le fiamme”.