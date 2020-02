AIELLI. NUOVO SPARGISALE, IL VICESINDACO:”SEMPRE ATTENTI ALLA SICUREZZA DEI CONCITTADINI”

Un nuovo spargisale è stato acquistato dal Comune di Aielli. Il macchinario, in dotazione all’area tecnica, va ad arricchire ed ammodernare il parco macchine dell’ Ente.

“ Come Amministrazione siamo stati, siamo e saremo sempre molto attenti alla sicurezza dei nostri concittadini. Un’attenzione per noi doverosa”, ha spiegato il Vicesindaco Stefano Di Censo, “ il nuovo spargisale è un macchinario necessario ed indispensabile, d’inverno quando arriva la neve il Comune deve essere pronto con il piano d’intervento che deve entrare in funzione tempestivamente, questo per evitare disagi e soprattutto garantire la sicurezza dei cittadini”.

Un altro importante acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Enzo Di Natale, che in questi anni del suo mandato, è riuscito, attraverso innovazione, cultura, contenimento della spesa pubblica e molto altro, a trasformare Aielli in una meta per turisti ed un paese dove è migliorata la qualità della vita.