AIELLI. PATATA DEL FUCINO E VINI D’ABRUZZO ASSIEME A BORGO UNIVERSO

L’AMPP, con la patata del Fucino IGP, insieme al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo partecipano alla manifestazione “Borgo Universo” che si sta svolgendo nel borgo medievale di Aielli (AQ).

È un festival di street art, musica, performance e astronomia che utilizza il linguaggio dell’arte e dell’astronomia per indagare e valorizzare gli scorci, i panorami e la storia del piccolo centro in Abruzzo.

All’interno della manifestazione, nelle caratteristiche vecchie cantine situate dentro le rocce e sotto l’imponente “Torre delle stelle” sede di un centro dedicato alle osservazioni astronomiche, vengono valorizzati i prodotti tipici e di qualità della zona con l’abbinamento ai vini Abruzzesi DOC e DOCG.

Borgo universo 2020 ospita diversi artisti internazionali per la realizzazione di quattro murales. Dal 15 Luglio al 2 Agosto Millo, Sawe, An Wei, e la collaborazione tra Holaf e C.A. Giardina, stanno dando vita ad una tre settimane di street art in diversi punti del borgo medievale di Aielli con l’obiettivo di proseguire il processo di rivalutazione e rilancio del paese attraverso l’arte, le stelle ed i prodotti tipici del territorio.

Tutti i sabati e domenica di Luglio, Agosto e Settembre si potrà osservare, conoscere e comprendere l’arte diffusa tra le strade del borgo, con l’aiuto di guide. Potrete osservare le opere che illuminano il piccolo borgo con i colori dell’universo. Okuda San Miguel, Ericailcane, Gio Pistone, Sam 3, Alleg, Guerrilla Spam e Matlakas sono solo alcuni di loro. Ogni murale è un’esperienza da vivere e una storia da raccontare.