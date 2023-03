AIELLI. PATRICK GEORGE ZAKI RINGRAZIA MARIA ANGELICA

Patrick George Zaki, attivista e ricercatore egiziano, si trova dal 7 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. È un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Ieri sulla sua pagina Instagram è apparsa la foto del municipio di Aielli e del murale a lui dedicato.

Il tag è per Borgo Universo e il ringraziamento è per Maria Angelica, la ragazza aiellese che realizzò l’opera all’indomani dell’arresto del giovane su commissione del sindaco Enzo Di Natale.

Un grande riconoscimento per il paese marsicano ormai da anni in costante crescita.