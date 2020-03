AIELLI. RIPRODOTTA LA CHARLOTTE VALVE CON STAMPANTE 3D

Una maschera , nata per usi sportivi che potrebbe essere usata, in caso di emergenza, al pronto soccorso. Cristian Fracassi, ingegnere della bresciana Isinnova, assieme al suo team ha sviluppato Easy Covid 19, la maschera da sub trasformata in respiratore tramite una valvola stampata in 3d. Dal file sviluppato dagli ingegneri ISINNOVA, Massimo Gualtieri, odontoiatra aiellese ha stampato, in 3D la valvola da applicare alla maschera sub.

“Ho stampato in 3D questo raccordo che si chiama CHARLOTTE VALVE”, ha spiegato il dott. Massimo Gualtieri. “Un’azienda di Brescia “ISINNOVA” lo ha ideato per applicarlo alle maschere da sub della Decatlon, e in caso di estrema necessità possono essere usate come respiratori per ossigeno, non in terapia intensiva ma bensì nel pronto soccorso, in attesa di terapia idonea. Per il momento mi sono divertito a stampare, ma se dovesse servire so che si può fare”.