AIELLI – TORNA “MAMME A MENSA”

Mercoledì 15 gennaio presso la Scuola dell’Infanzia di Aielli si terrà la II edizione della manifestazione “Mamme a mensa “

I genitori dei bambini iscritti potranno cenare presso la mensa scolastica con lo stesso menù offerto ai loro figli a pranzo e verificare di persona la qualità del servizio, potranno porre domande circa le procedure per la preparazione dei pasti ed avanzare proposte per migliorarle.

La manifestazione, ideata e voluta dall’assessore alla cultura Valeria Mancini nasce per dare l’opportunità alle famiglie di verificare direttamente la qualità di un momento cruciale per la salute dei piccoli alunni e che è costantemente monitorato dal Comune.

“Questa è, tra le tante, la manifestazione alla quale sono più legata perché rispecchia a pieno i principi che hanno animato il mio mandato al fianco di Enzo Di Natale: trasparenza assoluta, collaborazione e vicinanza alle famiglie nella gestione della mia delega alla Scuola.

Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatami in questi anni e che sono certa non mancherà per il futuro”