AIELLI. URBAN TRAIL BORGO UNIVERSO, APPUNTAMENTO IL 25 GIUGNO

Si correrà domenica 25 giugno alle ore 18.00 l’ Urban Trail Borgo Universo, il trail running serale tra i murales di Aielli.

L’evento, organizzato dalla polisportiva Asd I Marsi, dedicato a runner appassionati e camminatori coniuga valorizzazione del territorio, amore per la natura e passione per lo sport.

Il percorso si snoda tra i vicoli del borgo passando sotto le tante opere d’arte realizzate in questi anni: dall’arco di Okuda a Fontamara, passando per Millo, la Divina Commedia e tanti altri ancora con partenza e arrivo sotto l’ormai famoso viale degli ombrelli colorati.

Una corsa dedicata quindi ad un pubblico variegato, dai professionisti, agli amatori e a tutti coloro che vogliono passeggiare tra gli angoli più suggestivi della Marsica.

“La gara è alla sua prima edizione – afferma il presidente della polisportiva I marsi Francesco Monacelli – è un trail urbano interessante e suggestivo, ci sarà un pezzo di sterrato abbastanza nervosetto ma dura poco, poi scale e porfido nel centro storico e due km di asfalto veloce.

Diciamo che ce n’è per tutti i gusti…”

L’appuntamento è per domenica 25 giugno ore 18 ad Aielli