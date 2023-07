AIELLI. VENDITTI FOOD PARTNER UFFICIALE BORGO UNIVERSO 2023

Venditti Food annuncia che sarà partner ufficiale di Borgo Universo 2023, tra arte e cultura, vicoli e colori, astronomia e buon cibo.

L’azienda luchese attiva nel settore dello street food cerca di coniugare marketing e valorizzazione del territorio partecipando a Borgo Universo, il festival nato per portare alla luce il legame tra il borgo di Aielli e l’universo.

Venditti food accompagnerà i visitatori in questo viaggio straordinario con il lancio di un prodotto particolare. L’ Universal Crunch è il panino creato ad hoc per il festival con nome dedicato a Borgo Universo.

Gli ingredienti partono dall’ inimitabile porchetta campione d’Italia, con aggiunta della cremosità della salsa coleslow, i croccantissimi grissini di crosta e gli anelli di cipolla che orbitano intorno.

Un panino spaziale che sancisce l’inizio di una collaborazione tra due eccellenze del territorio.

Anche quest’anno, infatti, Aielli si prepara ad ospitare tra i suoi muri nuovi colori e racconti. La settima edizione del festival “Borgo Universo” sarà il culmine di un lavoro di riscoperta e una nuova occasione per raccontare, con gli strumenti dell’arte e della scienza, la storia di un paese e della sua trasformazione.

Durante i tre giorni del festival, 4, 5 e 6 agosto, saranno tanti i protagonisti, dall’arte urbana, alla musica alla scienza, e saranno ancora di più gli eventi, le esperienze e le occasioni per prendere parte al gioco ed essere primi attori di Borgo Universo.

Il 24 luglio il museo a cielo aperto di Aielli osserverà all’opera Vhils, un gigante della street art, nell’olimpo degli artisti internazionali.

Infine, durante i giorni del festival, l’artista ucraino Andrii Palval concluderà nel paese un viaggio passato per Waterford e Belfast; un viaggio che unisce con un progetto comune (e il sentore di nuove visioni), tre festival europei attraverso l’arte.

Tre serate dense di musica riempiranno poi l’atmosfera del festival a partire dal venerdì 4 con una rassegna dei giovani artisti marsicani più energici e promettenti, dalle note di Ruben Coco ai versi stretti e pungenti dei giovani trapper. Il sabato 5 si muoverà tra le atmosfere elettro-swing dell’artista francese ProleteR e la voce ironica e romantica dei Legno, un gruppo emergente che ha già molto seguito tra le nuove generazioni. La serata di domenica 6 agosto chiuderà il festival con il ritmo caldo, avvolgente e scoppiettante di Tullio De Piscopo.