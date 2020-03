AIUTI ECONOMICI AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ, I CONSIGLIERI MORGANTE E PIPERNI (LEGA) SCRIVONO AL SINDACO SANTILLI: “PRONTI A DARE IL NOSTRO FATTIVO CONTRIBUTO, LE ISTITUZIONI FACCIANO QUADRATO PER IL BENE DELLA COMUNITA’”

Caro Sindaco Settimio Santilli,

Io e il collega Cesidio Piperni ti ringraziamo delle informazioni che hai dato al gruppo consiliare della Lega in merito alle iniziative che l’Amministrazione Comunale ha inteso intraprendere sino ad ora per affrontare l’emergenza Covid19. Ci siamo messi subito a disposizione per offrire la giusta collaborazione, nei limiti previsti dalla norma, con l’obiettivo di dare un contributo fattivo per fronteggiare un fenomeno che coinvolge tutti coloro che rivestono un ruolo istituzionale, dunque tutti i consiglieri comunali, a prescindere dal colore politico.

Oggi ci rivolgiamo di nuovo a te, questa volta formalmente, per essere messi nelle condizioni di esercitare la nostra funzione d’indirizzo politico amministrativo a beneficio dei cittadini celanesi e dei loro bisogni, che tutti siamo chiamati ad interpretare.

A tal proposito, alla luce dell’ultimo DPCM concernente il FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE, da utilizzare per erogare aiuti economici ai cittadini in difficoltà, nonché per tutte le iniziative future, ti invitiamo a condividere con noi e con gli altri membri della minoranza consiliare, le direttive e le modalità d’azione, anche attraverso il confronto con i capigruppo.

Siamo certi della tua sensibilità ai valori della collaborazione istituzionale e restiamo in attesa di un positivo riscontro.

ELIANA e CESIDIO