Al presentatore marsicano Luca Di Nicola il  Premio televisivo e giornalistico “Lazio StarAwards2023” in Campidoglio

Avezzano-Il popolare presentatore marsicano Luca Di Nicola riceverà in Campidoglio il premio televisivo “Lazio Star Awards”. La cerimonia di premiazione avverrà mercoledì 24 maggio alle 16 e si svolgerà nella prestigiosa sala “Laudato si” del Campidoglio. Patrocinata dalla regione Lazio, dal comune e dalla provincia di Roma, la kermesse, alla sua terza edizione, è organizzata dal producer Diego Pacioni in collaborazione con Antonella Giordano. Oltre a Luca Di Nicola, il premio sarà assegnato anche alla cantante Manuela Villa, all’attrice Nadia Rinaldi, al ballerino, cantante e coreografo Russell Russell e ad altri artisti e personaggi. A Luca Di Nicola il premio verrà conferito per gli oltre trent’anni di militanza nel mondo radio televisivo e giornalistico e per aver contribuito, anche attraverso l’impeccabile organizzazione dello storico Festival di Avezzano, a promuovere la marsica e l’abruzzesita’. La gratifica d’onore inoltre, gli verrà conferita a vent’anni dalla prima edizione di Unomattina, il programma televisivo di RaiUno che lo ha visto impegnato con successo per oltre 15 anni. Di Nicola, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, giornalista pubblicista dal 1994 ed insegnante di ruolo di materie giuridiche ed economiche all’Istituto Tecnico Industriale ‘L. Da Vinci’ di Pratola Peligna è nel mondo dello spettacolo dalla seconda metà degli anni 80. Ha iniziato giovanissimo in radio per annoverare poi esperienze in teatro (ha recitato, tra l’altro, Pirandello e il teatro dell’assurdo di Jean Tardieu), nelle maggiori piazze italiane e soprattutto in televisione. Nei primissimi anni ’90, da studente universitario, è nel cast di importanti programmi Rai (‘I fatti vostri’ con Fabrizio Frizzi, ‘Ricomincio da due’ con Raffaella Carrà, ‘Via Teulada 66’ con Loretta Goggi, ‘Gran Premio’ con Pippo Baudo, ‘Telethon’ con Milly Carlucci e tanti altri). Nel 1998, su RaiTre, la prima importante occasione da protagonista, con la conduzione del programma per giovani talenti ‘Numero zero show’ diretto da Roberto Giacobbo. L’anno seguente è a ‘La vita in diretta’ condotta da Michele Cucuzza. Nel 2001 arriva la prima serata come inviato del programma di Raiuno ‘Un pugno o una carezza’ condotto da Alda D’Eusanio. Dal 2002 al 2015 la lunga e soddisfacente partecipazione nello storico programma rai ‘Unomattina’ sia in qualità di inviato che di co-conduttore. Per ben 25 anni poi, è stato l’ideatore, l’organizzatore e il perfetto padrone di casa del glorioso Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi, la storica kermesse nazionale che ha ospitato personaggi illustri e molto noti ai quali è stato attribuito il premio ideato da Di Nicola. Fra i tanti, al Festival, negli anni, sono arrivati: Loretta Goggi, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Carlo Conti, Amadeus, Fabrizio Frizzi, Mara Venier, Piero Angela, Lino Banfi, Vittorio Sgarbi, Lino Guanciale, Caterina Balivo, Franco Di Mare, Enrica Bonaccorti, Federica Sciarelli, Giovanni Floris, Elena Sofia Ricci, Giancarlo Magalli, Luca Barbareschi, Gianni Letta, Manuela Arcuri, Richy Memphis, Maurizio Mattioli, Gianfranco D’Angelo, Pino Quartullo, Pinuccio Pirazzoli, Gianni Mazza, Carmen Russo, Cristina Parodi, Dacia Maraini, Eleonora Daniele, Pippo Franco, Guido Bertolaso, Sergio Friscia, Giorgio Pasotti, Leonardo De Amicis, Aida Yespica, Marco Liorni e tanti, tanti altri. Al presentatore avezzanese, negli anni, sono già stati conferiti altri importanti riconoscimenti. Fra gli altri, il premio Rotary-Paris, il premio D’Angiò, la menzione speciale del Premio Silone, il premio Provincia dei Marsi, la menzione speciale della Provincia di L’Aquila, il premio Il Seminatore dell’associazione degli agricoltori marsicani, il Microfono d’Argento, il Tondino d’oro, il Mastro Sino Città di Ortona, il premio Eccellenze Marsicane e tanti altri. Ed ora, per una delle figure artistiche e professionali più rappresentative d’Abruzzo, un nuovo importante e meritato riconoscimento, stavolta, nelle prestigiose sale romane del Campidoglio. Ad maiora, Luca.