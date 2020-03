AL VIA DA QUESTA MATTINA LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI SANTE MARIE E FRAZIONI

A partire da questa mattina è iniziata la sanificazione delle strade e delle piazze del Comune di Sante Marie.

In collaborazione con Segen l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Berardinetti ha messo in atto un piano per la sanificazione di tutto il territorio.

Sono state igienizzate già questa mattina le arterie principali attraverso la distribuzione con mezzo spazzatrice dell’ipoclorito disinfettante e sanificante anti microbico.

Lunedì e martedì si proseguirà nel capoluogo e nelle frazioni con la sanificazione così come da intese con la Segen. Precisiamo che l’ipoclorito non ha alcune tipo di effetto collaterale sull’uomo e sugli animali