Al via i lavori per il totale rifacimento di Via Nuova. Emilio Cipollone: «In meno di tre anni abbiamo rimodernato gran parte della viabilità cittadina e dato risposte a situazioni ferme da anni»

AVEZZANO – Firma del contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto e conseguente affidamento dei lavori, questa mattina, per l’opera di totale rifacimento di Via Nuova a sud di Avezzano.

La breve e sobria cerimonia si è tenuta questa mattina nel Palazzo Municipale di Avezzano alla presenza dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone, del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, Antonio Ferretti, del Segretario comunale, Giampiero Attili, dell’ing. Vincenzo Del Vecchio Del Vecchio, direttore dei lavori, e del titolare e dei collaboratori della ditta, la Cogema di Chieti, che realizzerà il lavoro.

Si tratta di un intervento per circa 270.000 euro che darà una risposta concreta ad un problema che affligge la viabilità cittadina da anni, ovvero alla necessità di mettere in sicurezza, ammodernare e rendere maggiormente fruibile Via Nuova, una delle più importanti arterie avezzanesi che collega la città con il versante del Fucino.

I lavori, che saranno portati avanti a step per evitare disagi alla circolazione, avranno inizio entro pochi giorni e la scadenza per la conclusione dell’opera è fissata entro 90 giorni. L’Amministrazione comunale, però, punta a fare in modo di poter rendere aperta al traffico l’arteria prima della fine dell’estate.

Via Nuova va ad aggiungersi all’operazione di rinnovo della viabilità interna, che ha visto, in meno di tre anni, completare il rifacimento di strade importanti come Via XX Settembre e Via Mons. Bagnoli, oltre, più recentemente, le strade che collegano le frazioni della città.

«Con i lavori di completo rifacimento di Via Nuova- commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Avezzano, Emilio Cipollone – si aggiunge un altro tassello all’opera di messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità cittadina, e in particolare quella che riguarda le periferie di Avezzano e le sue frazioni.

Via Nuova attendeva da anni un intervento strutturale e noi lo avevamo annunciato e programmato. Ora quell’impegno diventa realtà, a dimostrazione del fatto che l’Amministrazione Di Pangrazio parla di fatti realizzati e non di parole o di annunci che restano nel vuoto.

La nostra opera va avanti e riguarderà altre importanti strade, come l’asse di via Roma.

Un programma di interventi che, in meno di tre anni di governo cittadino – conclude Cipollone – ha permesso di realizzare il totale ammodernamento di strade importanti e molto trafficate.

Un risultato che mi permetto di definire storico per la città e un vanto per questa Amministrazione comunale».