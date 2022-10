Al via la campagna vaccinale antinfluenzale a Celano. Necessaria la prenotazione telefonica

E’ previsto per venerdì 21 il via della campagna vaccinale antinfluenzale nel Comune di Celano. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e Salute Antonella De Santis che ha fortemente voluto questo servizio per i cittadini. “ Il vaccino antinfluenzale riveste grande importanza nella protezione dei più fragili, a partire dagli anziani e dalle persone con patologie croniche. E’ importante – afferma l’assessore De Santis – che la vaccinazione possa avere la massima diffusione possibile. Anche chi non è considerato a rischio dovrebbe valutare l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale. Proteggendo se stessi si proteggono anche gli altri, consentendo in tal modo una riduzione delle complicanze nei soggetti a rischio e contribuendo a diminuire il numero degli accessi nei pronto soccorso e negli ospedali in questo momento ancora delicato dovuto alla pandemia Covid-19”.

Il servizio sarà attivo tutti i venerdì nei locali del Distretto Sanitario, in via della Sanità a Celano. I residenti potranno prenotarsi al numero 333/5759583 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.