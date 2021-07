ALBA ADRIATICA. 71ENNE MARSICANO MUORE PER UN MALORE

Tragedia questa mattina ad Alba Adriatica, dove un uomo di 71 anni di Magliano dei Marsi è deceduto a causa di un malore.

Da quando si è appreso l’uomo si trovava in acqua quando è stato colto da malore, subito soccorso e portato a riva dove hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per il 71enne non c’era più nulla da fare.