ALBA ADRIATICA. DENUNCIATI DUE GIOVANI PER  RAPINA

La scorsa notte personale dell’U.P.G.S.P. della Locale Questura interveniva in Alba Adriatica in seguito a segnalazione pervenuta circa una rapina in corso ai danni di un turista giunto sul litorale teramano per una breve vacanza.

Il malcapitato, di ritorno in albergo dopo una serata trascorsa nei locali della zona, veniva avvicinato da due giovani i quali, approfittando di un attimo di distrazione dello stesso, gli strappavano dal collo una collana in oro giallo per poi dileguarsi.

Sul posto interveniva una pattuglia della Polizia di Stato, la quale grazie ai dettagli resi dalla vittima, riusciva in breve tempo ad identificare e successivamente denunciare in stato di libertà due cittadini stranieri con precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio, resisi autori del delitto in parola.