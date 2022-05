ALBA FUCENS – 2 GIUGNO CONCERTO AL BORGO MEDIEVALE

IL 2 GIUGNO ALLE ORE 17:30 SARÀ IL SUGGESTIVO BORGO MEDIEVALE AD OSPITARE IL CONCERTO “NOTE DI PACE” DAL TANGO ALLA MUSICA D’AUTORE DEL GRUPPO APEIRON QUARTET.

“Apeiron” (l’infinito) è un termine di derivazione filosofica; in modo particolare, secondo il pensatore greco Anassimandro, l’àpeiron è una sorta di principio costituente dell’universo: tutto nasce, diviene e muore in nome di questo infinito.

Di rimando, la musica che il quartetto vuole esprimere, tutta pressochè composta da brani originali,

è strettamente collegata a tale pensiero. Basti infatti notare l’accostamento di due strumenti non

sempre usati nella musica moderna: il vibrafono e la fisarmonica, fonti di particolarità.

Suonano nell’ “àpeiron quartet” :

– Tonio Vitagliani: vibrafono

– Nunzio Cleofe: fisarmonica

– Emilio Morgante: basso

– Francesco Vitagliani: percussioni/ batteria

Il concerto è organizzato dal COMITATO L’AQUILONE con il patrocinio gratuito del Comune di Massa D’Albe.

INGRESSO GRATUITO