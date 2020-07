ALBA FUCENS NON É COMPETENZA DEGLI AVEZZANESI. IL CONSIGLIERE COMUNALE DI MASSA D’ALBE GIFFI REPLICA A GENOVESI

Massa d’Albe, (AQ). Bufera sulle affermazioni di Tiziano Genovesi riguardanti il progetto di rilancio culturale e ambientale del sito archeologico di Alba Fucens. Tali affermazioni hanno suscitato l’indignazione di non poche persone del comune di Massa d’Albe tra cui il vicesindaco e il consigliere di opposizione Simone Giffi che afferma:

Il sito archeologico di Alba Fucens

foto by turismo.it

«La valorizzazione di Alba Fucens spetta al comune di Massa d’Albe in collaborazione con la soprintendenza, e non si accettano becere speculazioni e strumentalizzazioni politiche da parte di candidati a sindaco di altri comuni per soli fini elettorali. Inoltre le affermazioni del candidato sindaco avezzanese in quota Lega, risultano incoerenti con la Proposta di legge regionale n. 120, a firma dell’assessore leghista Campitelli, sull’economia circolare che mira a riempire di rifiuti le cave dismesse nel territorio equo».

Michele Rossi