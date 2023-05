Alessia Pignatelli diventa giornalista e conclude il Primo Tour Europeo d’Arte a Venezia

Alessia Pignatelli a seguito degli studi adempiti e dei numerosissimi articoli di stampo attuale, storico, artistico e culturale, da lei accuratamente stilati su varie testate editoriali, è stata iscritta all’albo dell’Odg (Ordine dei Giornalisti). Con la sua assidua e ben apprezzata attività, è riuscita coinvolgere un vastissimo pubblico di lettori garantendo dei forti e inaspettati risultati per le numerosissime visualizzazioni raggiunte. D’altro canto, il giornalismo è la forma di comunicazione più immediata ed efficace e la scelta di intraprendere questo particolare percorso, ne motiva una grande passione innata con audacia e responsabilità. Infatti, durante il suo lungo percorso formativo, ha acquisito i titoli di fotoreporter, videoreporter, documentarista e recensionista. Assidua viaggiatrice, ha divulgato inoltre, l’arte italiana nelle svariate forme, testimoniandone la bellezza visiva e analizzandone i contenuti. Reduce dal premio giornalistico conferitole dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, si conferma ancora una volta diligente per l’impegno settoriale intrapreso coronandolo, finalmente, con l’iscrizione all’albo. Inoltre, conosciuta anche per la sua attività di pittrice, il 28 aprile 2023 ha concluso il Primo Tour Biennale d’Europa nello storico Palazzo Scuola Grande di San Teodoro di Venezia. Tuttavia, l’artista è stata insignita con l’onorificenza di una targa commemorativa, l’attestato di ammissione e l’annessa motivazione a cura del comitato scientifico relative alle mostre del tour tenutesi nelle sale espositive del Louvre a Parigi, nello storico Palazzo Gomis – Museo Europeo di Arte Moderna a Barcellona e alla Sleek Art Gallery a Londra dove, con l’occasione, Alessia Pignatelli ha aderito anche ad un’altra iniziativa espositiva indipendente dal tour intrapreso. Quest’ultima, dedicata agli “Artisti italiani a Londra” l’ha vista partecipe nella galleria d’arte Espacio Gallery, sita al centro dello Shoreditch di Londra. In questa circostanza, le è stato conferito un altro prezioso riconoscimento riservato alle personalità artistiche italiane più rilevanti, le quali nel corso degli anni si sono distinte con i loro lavori, infondendo un importante contributo all’arte contemporanea. Inoltre, l’organizzazione del “Primo Tour Biennale d’Europa” ha voluto realizzare due cartelle grafiche contenenti le fotolitografie tratte dalle opere dell’artista Pignatelli le quali, numerate e archiviate, sono state inserite in una pregiata cartella serigrafata ed esposta anch’essa in occasione delle mostre relative al tour.