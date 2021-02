ALESSIA PIGNATELLI “GREAT ARTIST OF THE FUTURE”, PREMIATA L’ESTETA SULMONESE

Insignita di un prestigioso conferimento internazionale. Una bella storia che ha come protagonista l’artista sulmonese Alessia Pignatelli, alla quale è stato assegnato il prestigioso trofeo “Great Artist of the Future”, l’ambito premio critico riservato alle migliori espressioni artistiche del futuro. Già vincitrice nel passato di numerosi premi nazionali e internazionali, la stimata pittrice continua a far parlare di sé facendo, ancora una volta, incetta di riconoscimenti. Una preziosa collezione, la sua, arricchitasi di una nuova aggiudicazione: il “Great Artist of the Future”, un concorso pittorico internazionale, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del panorama mondiale. Da sempre innamorata del suo lavoro – nel suo agire professionale perfezionistico, costantemente teso alla maniacale cura dei dettagli – la Pignatelli si è distinta nella competizione internazionale non solo per la minuziosa ricerca dei particolari, ma anche per l’innata semplicità espressiva dei suoi ritratti.

Una straordinaria vena artistica, sottolineata anche nella motivazione attribuita dalla commissione critica: “Una scansione evocativa dei suoi stati d’animo lascia spazio alle delicate cromie, interpreti delle sue fusioni liriche, intrise di delicate elaborazioni e messaggi emozionali. Una stesura cromatica essenziale, capace di cogliere tutte le sfumature della sua creatività”. Insieme al trofeo, nell’attestato di premiazione si evidenzia “il suo impegno e la sua creatività riconosciuti a livello internazionale”. La Pignatelli, a seguito del suo laborioso percorso stilistico, aveva già ottenuto la certificazione critica sul valore effettivo delle sue opere. Un traguardo che ne ha contraddistinto il suo elevato coefficiente.

L’arte pittorica per lei è una forza motrice in grado di veicolare messaggi sensazionali e, nelle sue parole, ne esprime la bellezza sentimentale: “Per me dipingere è un bisogno, è una passione che nutro da sempre, è il racconto dei sentimenti che va oltre la visione estetica. Pertanto, sapere che ci sono persone a me care che condividono il valore che nutro per questa attività, mi gratifica oltremodo. Ebbene, nell’assoluto rispetto verso la critica che sta ‘coronando’ i miei lavori, ci tengo a dedicare questo premio alla mia famiglia”.

Un dipinto per non dimenticare, per non smettere di guardare, per raggiungere l’eternità attraverso il momento. Il desiderio di scoprire, il gusto di catturare, la voglia di emozionare: l’arte della pittura che dipinge lo stato dell’arte.