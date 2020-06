Il luogo dell’incidente a Pienza

foto by radiosienatv.it

Alex Zanardi è in gravi condizioni. L’ex pilota e pluricampione paralimpico stava partecipando in handbike ad una staffetta sportiva, quando all’improvviso si è scontrato con un camion che proveniva dalla corsia opposta. Il fatto è accaduto sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Subito soccorso, le sue condizioni sono apparse serie. Sul luogo dell’incidente sono interventi per i rilievi del caso i vigili del Fuoco e la Polizia stradale.