ALLA RESIDENZA LYCIA ARRIVANO I “NIPOTI DI BABBO NATALE” PER DONARE UN SORRISO AGLI ANZIANI

La residenza Lycia di Lecce nei Marsi, aderisce al progetto “Nipoti di Babbo Natale”, per donare un sorriso ai propri ospiti.

L’iniziativa consiste nel raccogliere i desideri dei pazienti delle strutture che supportano il progetto e nel cercare persone disponibili ad esaudirli con piccole azioni e donazioni.

Dai profili social gli operatori fanno sapere che si stanno adoperando per raccogliere segretamente i desideri personali degli anziani, affinché chiunque possa adoperarsi per far recapitare loro il dono inaspettato, direttamente nella struttura immersa nel verde del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Gli sviluppi del progetto saranno riportati nella pagina facebook “Residenza Lycia Favoriti”.

MP