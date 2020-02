Alla scoperta delle calorie

Per alcuni rappresentano una sorta di spauracchio, una sorta di nemico da cui fuggire al punto che si finisce per analizzare a fondo ogni cibo prima di essere mangiato con al finalità di scoprire quante calorie siano presenti.

Nel concreto si parla di una unità di misura che va ad indicare la quantità di energia necessaria per innalzare di 1°C la temperatura di 1 g di acqua distillata. Il corpo umano è una macchina termica che ha bisogno di energia per sopravvivere: questa energia gli deriva dal nutrimento, che viene bruciato per consentirgli di svolgere le sue funzioni.

Quando si parla di energia prodotta dal nostro corpo il concetto da tenere a mente è quello di chilocalorie (kcal). Partendo da questo cerchiamo di capire cosa sono le calorie e quale è la loro funzione all’interno del nostro organismo.

Cosa sono le calorie

Con il termine caloria si va ad indicare la quantità di energia chimica contenuta negli alimenti oltre che il consumo di energia stessa che avviene nel nostro organismo per consentire il corretto svolgimento delle sue funzioni vitali.

Questo è il motivo per il quale il concetto di caloria è ampiamente presente in ambito nutrizionale: basti pensare a chi segue diete specifiche, per svariate ragioni. Il bilanciamento calorico è l’obiettivo da perseguire a tutti i costi, il giusto equilibrio tra calorie assunte e calorie che vengono bruciate dal corpo.

Il bilanciamento perfetto viene definito equilibrio calorico e si riferisce ad una condizione nella quale un soggetto assume una quantità di calorie pari al suo fabbisogno, quindi al consumo di energie. Quando invece si registra una condizione nella quale un individuo utilizza più calorie di quelle che consuma, si parla di equilibrio calorico negativo.

Tipologie di calorie

In linea generale, partendo da quanto sopra detto, nel caso di un apporto energetico maggiore dell’energia che si va a consumare, si tende ad avere un aumento di peso; di contri tagliare drasticamente le calorie da assumere può portare a dimagrimento eccessivo ed altre problematiche.

È bene specificare che le calorie non sono tutte uguali: possono esserci due cibi molto diversi tra di loro che presentano lo stesso contenuto energetico. Ciò non comporta necessariamente lo stesso aumento di peso. A fare la differenza è, ad esempio, il contenuto di grassi e zuccheri. Come sempre la formula magia si trova nella ricerca di un equilibrio tra i vari pasti ed i differenti cibi che si vanno ad assumere: una dieta sana, che non tagli in modo netto alcuna fonte energetica ma che sia al contempo bilanciata.