ALLIEVI MARSICANI SI IMPONGONO AD UN CONTEST MUSICALE A PESCARA

Ancora successi per gli allievi di Musicomania: ottimi piazzamenti al contest ‘Promuovi la tua musica’

Avezzano-Musicomania ancora sugli scudi. Gli allievi della scuola diretta dalla professoressa Tiziana Buttari, nei giorni scorsi si sono distinti al concorso “Promuovi la tua musica” che si è tenuto al Teatro Massimo di Pescara. Il contest, ideato dalla produttrice Fanya Di Croce ed itinerante nei teatri di tutta Italia, ha lo scopo di investire nella cultura e avvicinare gli artisti emergenti al teatro dando loro la possibilità di confrontarsi con una giuria di esperti del settore. La giuria della manifestazione pescarese si è espressa con parole lusinghiere nei riguardi dei giovani talenti marsicani, apprezzando e riconoscendo il grande percorso che stanno facendo. Ad aggiudicarsi l’importante kermesse musicale, che ha visto ragazzi provenienti da tutta Italia, la luchese Lorena Bianchi che, incantando pubblico e giuria con la sua impeccabile perfomance, si è classificata prima a pieni voti nella categoria ‘cover’. Primo classificato nella categoria inediti invece, Pietro Forastiero in arte Madloco, brillante artista emergente, già concorrente del 24° Festival Città di Avezzano nel 2018. “Sono felicissima – dichiara Tiziana Buttari, fondatrice di Musicomania, nota scuola di musica e canto – per i risultati conseguiti e non solo dai vincitori delle varie categorie. Degli ottimi piazzamenti infatti -continua Buttari – li abbiamo registrati per tutti i nostri ragazzi di Musicomania che hanno partecipato e questo non è altro che il risultato di un grande lavoro svolto dai nostri allievi in sinergia con gli insegnanti”. Questi i nomi dei partecipanti al contest ‘Promuovi la tua musica’: Raffaele Restaino, Miriana Maiello, Ilaria Basile, Lorena Bianchi e Mattia Manolfi. Per il canto, i ragazzi sono stati preparati dalla vocal coach di Musicomania, Arianna Maceroni.