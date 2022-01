ALL’ORCHESTRA GIOVANILE DELLA DIOCESI DEI MARSI IL PRIMO PREMIO PER LA PROGETTUALITÀ SOCIALE

Musica della fraternità, musica della carità: con il progetto “Musica per mano”, all’interno della Giornata di Progettualità Sociale 2022 tenutasi in via telematica domenica 16 gennaio, L’Orchestra Giovanile della Diocesi dei Marsi è risultata vincitrice al primo posto del bando Idee in movimento – Concorso Lavoro e Pastorale edizione 2022, indetto dal MLAC – Movimento dei Lavoratori di Azione Cattolica. Il progetto andrà a promuovere una assoluta novità sul territorio: la pratica musicale del coro di “Mani bianche”, momento di formazione musicale per ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità, realizzato in una prospettiva di inclusione sociale e nello sviluppo dell’identità musicale del sé e del gruppo.

Insieme a tale intervento formativo, attraverso il presente contributo il progetto in corso Orchestra dei Ragazzi Senior troverà occasione di consolidamento, garantendo a trenta giovani musicisti marsicani di formarsi in orchestra gratuitamente, e con la nuova opportunità di interagire anche con il coro. Con il progetto Orchestra dei ragazzi Senior, l’Orchestra diocesana anche nella precedente edizione 2021 si era classificata fra i vincitori. Sin dalla sua ideazione, significativo il lavoro di rete locale e regionale che andrà a attuare l’intervento educativo, per costruire insieme una comunità educante e accogliente.