ALTO ADIGE.TRAGEDIA NELLA NOTTE, AUTO INVESTE UN GRUPPO DI PERSONE, SEI MORTI

BRUNICO. Strage di pedoni a Lutago, in Valle Aurina, dove nella notte un’auto ha investito a grande velocità un gruppo di giovani turisti tedeschi che si trovava sul ciglio della strada, causando 6 morti e 11 feriti, di cui tre gravi.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte nella località altoatesina vicino a Brunico: i turisti, dopo aver trascorso la serata in una discoteca, stavano attendendo di risalire sul pullman quando sono stati investiti dalla vettura. Alla guida c’era un 28enne del posto, originario di Chienes, che avrebbe avuto un tasso alcolemico molto superiore al consentito. Il giovane è stato portato all’ospedale di Brunico per accertamenti, è in arresto per omicidio e lesioni stradali.

Le autorità hanno attivato il livello di allerta 5: sono intervenuti 160 soccorritori, tra cui squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze. Sul posto anche il sindaco, Helmut Klammer. Stando a quanto riferito dal personale medico, sei persone sono morte sul colpo. Fra i tre feriti gravi, c’e’ una donna che è stata trasportata in elicottero alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

Lo sgomento del governatore Kompatscher

«L’incidente della scorsa notte è una tragedi« per l’intera valle, siamo ancora senza parole», afferma il governatore altoatesino, Arno Kompatscher, che a Lutago ha partecipato alla conferenza stampa sull’incidente stradale con sei morti. Le vittime facevano parte di una comitiva di turisti della Germania settentrionale, che si trovava in valle Aurina per la settimana bianca. Dopo aver passato la note in un locale, i giovani erano appena scesi da uno shuttle e stavano attraversando la strada, quando sono stati centrati dall’auto. E’ subito partita la macchina dei soccorsi. Dei sopravvissuti si stanno occupando degli psicologi. Trattandosi di una comitiva molto grande, complessivamente un’ottantina di persone, è stata istituita una hotline che fornisce informazioni ai parenti in Germania. «In questo triste momento siamo vicini alle vittime e ai loro parenti», ha ribadito Kompatscher

fonte: https://www.lastampa.it/cronaca/2020/01/05/news/alto-adige-auto-travolge-i-pedoni-6-morti-e-11-feriti-vicino-a-brunico-l-investitore-aveva-bevuto-1.38290076